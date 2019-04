Sepultan a 11 acribillados de Minatitlán

Un total de 11 sepelios de las 13 personas acribilladas el pasado viernes en Minatitlán, que se encontraban en un festejo de cumpleaños, se efectuaron en dos panteones locales.El sepelio de la transexual "La Beky" o "Becly" se realizó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, pues al menos 30 elementos de la Policía estatal resguardaron un panteón municipal.Los familiares de esta persona no permitieron el ingreso a los reporteros y fotógrafos que cubrirían el cortejo."Becly Ryn", como se identificaba en su cuenta de Facebook, era la encargada o dueña de un bar gay en Minatitlán y al parecer era buscada por la organización por no pagar el denominado cobro de piso.Esta persona fue buscada en la fiesta de cumpleaños por integrantes de la organización criminal, quienes al ubicar el evento, acribillaron a todos los asistentes.No obstante, otros velorios y sepelios se realizaron entre el miedo y el hermetismo debido a que no existió seguridad para el resto de los dolientes.Incluso en uno de los velorios, se reportó una agresión con piedras por parte de desconocidos, lo que causó zozobra en los deudos.También fueron sepultados Alfredo Meugniot, Julio César Vázquez López, Leobardo Salinas Jiménez, Hebert Reyes Martínez y Juan René López Velázquez, a quienes enterraron en el panteón Hidalgo.Aparte Ana María Santos Hernández, César Hernández Barrera y su hijo Santiago de 1 año y la tía de Hernández, Irma Barrera ÁlvarezCésar Hernández, entrenador de béisbol, y su hijo, Santiago, fueron homenajeados en el home del campo de juego con aplausos, porras y lágrimas, antes de su sepelio.Felícitas Cabrera Gil y Julio César González Reyna, "La Becly", fueron enterrados en el Ejido Tacoteno.Juan René López, integrante del sindicato petrolero y trabajador de la Refinería de Minatitlán, fue enterrado por la mañana.La madre del bebé asesinado aún se encuentra hospitalizada y su estado de salud es reportado como grave.En la palapa "La Potra" se llevaba a cabo la celebración del cumpleaños de Fulvia Salinas Jiménez, según datos de las autoridades.