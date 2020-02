Sepultan a 47 no reclamados en Chihuahua

Escuchar Nota

Ciudad Juárez.- Autoridades de Ciudad Juárez sepultaron 47 cuerpos que se encontraban en resguardo del Servicio Médico Forense desde el año pasado y que no fueron reclamados. Se trata de 46 hombres y una mujer.



Esta es la primera inhumación que realiza la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Los cadáveres, que permanecían en el Semefo por diversas circunstancias y contextos, fueron sepultados en el panteón municipal San Rafael.



La FGE informó que entre las causas de muerte sobresale que 25 derivan del fenómeno de abandono social, ya que fallecieron de forma natural, sin embargo no fueron reclamados por sus familiares.



Otros 19 fueron víctimas de homicidio en diversas modalidades, de acuerdo con el Ministerio Público de Delitos contra la Vida.



Se informó que uno más corresponde a suicidio y otros dos indeterminadas al no lograrse establecer el motivo de su muerte.



La FGE dio a conocer que todos los cuerpos cuentan con el perfil genético, muestras y estudios multidisciplinarios de dactiloscopía, antropología, odontología y medicina, por si existe un posterior cotejo de ADN con sus familiares, así como identificación y reclamo.



"La metodología que sigue la Fiscalía en coordinación con el municipio y las autoridades de Registro Civil, plantea inhumaciones individualizadas con el registro ordenado para la fácil ubicación de la persona en el panteón; ello en caso de mantener las indagatorias o por si los familiares desean colocar una placa y epitafio luego de una identificación", comunicó la FGE.