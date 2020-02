Sepultan a joven asesinado por agentes en Tamaulipas

Escuchar Nota

Reynosa, Tamps.- Amigos, vecinos y compañeros de trabajo velaron y sepultaron en el Panteón Municipal a Juan Daniel Ortiz Martínez, el joven asesinado por agentes de la Policía Estatal Acreditable (PEA) de Tamaulipas.



El riobravense de 23 años, con domicilio en la colonia Ferrocarril Sur Uno, fue ultimado por policías estatales la noche del viernes tras aparentemente confundirlo con pistoleros a los que perseguían despues de ser agredidos en un tiroteo.



El cortejo fúnebre arrancó a las 16:00 horas con tres camionetas que llevaron coronas y arreglos florales y una carroza del DIF el féretro. Más de 500 personas a pie y en vehículos marcharon en silencio entre ellos el Alcalde panista Carlos Ulivarri y esposa.



Antes del cortejo un familiar pidió mandarle un mensaje al Gobernador dejando pintar leyendas en los vehículos que los acompañarán al panteón.



En el cortejo desfilaban vehículos con leyendas manuscritas en letras blancas que rezaban "Estatales no disparen, somos gente inocente".



Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado tomó el caso para investigar responsabilidades, la familia aún en el sepelio estaba indignada por la lentitud de la investigación y porque los agentes que balearon al ingeniero seguían trabajando.



Sólo les recogieron las armas, pero siguen en las patrullas, ni los acuartelaron ni los suspendieron, denunció el padre del occiso.



Al momento del entierro, las pertenencias de Juan Daniel aún no eran regresadas a sus familiares.



Durante el servicio, el Ministerio Público pidió al padre de Ortíz acudir a rendir su declaración, situación que causo indignación con los familiares.



Un tío de la víctima aseguró llegar a la escena a los pocos minutos de oír disparos, ya que su sobrino acababa de salir a la tienda, pero los policías estatales los amenazaron a no acercarse a la camioneta del sobrino.



El familiar creyó que en esos momentos le sembraron el arma, cargadores y ponchallantas a Ortíz.