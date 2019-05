Sepultan a niño asesinado en Puebla

Santiago C.A., de nueve años, fue despedido este martes por sus familiares en el panteón municipal de San Pedro Cholula, Puebla, luego de que fue asesinado el pasado 4 de mayo.De manera extraoficial, puesto que la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto, se reportó que el menor de edad recibió un impacto en el pecho, a las 22:30 horas, cuando cuidaba, junto con su abuelo Ernesto Arrieta, automóviles afuera del hotel "María Sofía".Se presume que la bala provino del interior del hotel, cuando éste era el escenario de una fiesta que siguió pese al disparo que fue captado por una cámara de seguridad.El hotel de la Calle 3 Sur, número 1501, sigue hasta ahora en funcionamiento y no se sabe si está bajo investigación por el crimen."Sigue funcionando, lo único que puedo decir es que el establecimiento sigue igual", dijo brevemente un empleado del lugar.A más de 48 horas de la muerte, la única información por parte de autoridades ha sido de la síndico Cinthya Aguayo, quien aseguró que el Municipio pagó toda la ceremonia fúnebre a la familia del niño."Les dimos toda la atención, desde servicio funerario, el espacio en el panteón donde va a ser sepultado este pequeño, y atención psiquiátrica y psicológica en el momento que puedan requerir", afirmó."No tengo palabras, solo digo a las autoridades que tomen el caso de verdad y que no quede impune", pidió por su parte la ex maestra de Santiago, María Teresa Fernández.Esta violencia contra infantes fue expuesta en el reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, que en los últimos cinco años registró un repunte en el número de sus homicidios.Christian Skoog, representante de UNIFEC en el País, cifró que ahora ocurren cuatro asesinatos en promedio al día contra este grupo poblacional.