Sepultan diputados subsidio para fortalecer seguridad

"La Comisión considera viable la reasignación de presupuesto correspondiente a fin de que 4 mil millones de pesos se reorienten al Subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) para el año 2021", citó la opinión de la Comisión de Seguridad, con el respaldo de la mayoría de Morena, para evitar la desaparición del programa,



"Desaparecer el Fortaseg es un atentado contra la seguridad de la gente, de la seguridad pública en medio de la mayor ola de violencia que registra en este País 66 mil homicidios dolosos en los dos primeros años de Gobierno, el doble en el mismo periodo en el sexenio de Peña Nieto y el triple que de Calderón", expuso el panista.



"De ese tamaño es la incompetencia del Gobierno en materia de seguridad pública y ¿cómo responde Morena? Quitando recursos para seguridad pública".



"Eso es lo que va a dejar de recibir la gente en los municipios y colonias, de ese grado es afectación".



