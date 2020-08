Ser abuelo, el mejor regalo para Raúl; saltillense víctima del coronavirus

Escuchar Nota

En el Día del Abuelo los nietos de Raúl Arroyo lo despidieron durante una reunión familiar,“Me siento triste porque no pude pasar más tiempo con él, yo no pude abrazarlo por última vez al menos antes de que se fuera,”, comentó su nieto Said.Raúl Arroyo trabajó durante 28 años en la empresa Vitromex como empleado de confianza, ySus orígenes eran humildes y aunque no alcanzó altos grados de estudios, quien antes de emplearse en Vitromex, trabajó en las ladrilleras de la ciudad., pues siempre soñó con tener un rancho y ahí retirarse con su esposa para tener algunos animales, aunque le faltó tiempo para cumplir ese sueño.Con su esposa María Patricia Hernández estuvo casado durante 34 años y justamente el día que lo sepultaron cumplirían 35 años juntos“A mí se me vino a la mente que ese día que Dios me lo dio como esposo ese mismo día se lo entregué, teníamos otras ideas para este aniversario porque no pensamos que nos fuera a pasar esto, fue una despedida muy triste. Yo quería hacer una cena familiar para celebrar el aniversario, no pude”, comentó su esposa.En el mes de junio, su familia le regaló a él y su esposa una sesión fotográfica para tenerla como un recuerdo,“El único pecado de mi papá fue ir a trabajar, y el pecado de nosotros fue cuidarlo, y si yo me tuviera que volver a contagiar para cuidarlo, lo haría, y si me hubieran dejado estar en área Covid con él, lo hubiera estado porque él y yo vivíamos juntos siempre”, aseguró su hija Patricia.Para Raúl Arroyo,y con quienes vivió las mejores experiencias durante los últimos años.“La última experiencia muy bonita que tuvimos fue en su ranchito, hizo una fogata con sus nietos, quemó un ropero para darles gusto en su fogata, les costó una regañada pero no le importaba, disfrutaba mucho a sus nietos”, recordó su hija.Desafortunadamente, la familia no tuvo oportunidad de despedirse porque la repentina debilidad de la salud de Raúl los sorprendió.“Fue muy triste porque lo internamos y no lo volví a ver, yo pensaba que lo íbamos a volver a ver”, comentó su esposa.Días antes de que sufriera el contagio, su hija Patricia Arroyo recuerda que estuvoPor cuidarlo, algunos miembros de la familia de Raúl se contagiaron del nuevo coronavirus y otros no, sin embargo,“Mucha gente no tiene temor de hacernos daño, de discriminarnos porque mis hijos sufrieron discriminación en sus empresas, los descansaron cuando no estaban contagiados, nada más porque habían venido aquí afuera los descansaron”, comentó la esposa de Raúl.La familia de este esposo y padre ejemplar, igual que otras familias de víctimas fatales de la pandemia,, incluso la viuda de Raúl tiene que tomar medicamento antidepresivo para controlarse tras el fallecimiento de su compañero.