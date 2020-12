Ser campeón sería un logro magnífico, asegura Lillini

Escuchar Nota

A horas de que inicie la final de vuelta del torneo Guard1anes 2020 entre León y Pumas, el director técnico argentino del equipo universitario, Andrés Lillini reconoció que para él sería un “logro magnífico” poder levantar el título en su primera temporada como entrenador.A mí que recién comienzo, sería un logro magnífico, iría más allá de devolverle al club la confianza que ha tenido en mí”, manifestó en conferencia de prensa.No me veía acá, por supuesto que no, en un principio no y hoy que estoy, no quiero dejar pasar la oportunidad desde el lado que a mí me corresponde, porque al final uno trata de, primero elegir a los mejores, de darle las mejores herramientas. El jugador decide y nosotros acompañamos, claro que estoy ilusionado, pero bueno, no me veía acá en un principio, porque primero no vine a la institución para ser entrenador del primer equipo y segundo porque fue todo muy rápido”, comentó al respecto.Ahora Lillini sólo tiene la mente puesta en darle a Pumas el octavo título de Liga MX en su historia. Para lograrlo, el cuadro auriazul tendrá que vencer al León en su cancha, luego de haber empatado 1-1 en el partido de ida.Respecto a los lesionados con los que cuenta Pumas, Lillini confirmó que los mediocampistas, Facundo Waller y Favio Álvarez “ya están a disposición”, mientras que el portero, Alfredo Talavera, junto con el mediocampista paraguayo Juan Manuel Iturbe serán evaluados al mediodía.Con información de Excélsior