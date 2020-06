Ser chismoso no es un defecto, es una habilidad social, según los expertos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La próxima vez que alguien te diga que eres chismoso no te sientas ofendido, al contrario; considéralo como algo positivo, según los expertos.



Un estudio reciente dio a conocer que el esparcir chismes o ser demasiado comunicativo tiene una finalidad que no tiene que ver con la crueldad o el egoísmo.



De acuerdo con las investigaciones, ser chismoso es una estrategia que los humanos tienen para cuidar sus intereses a costa de los demás; al mismo tiempo que permite mantener intacta la reputación de la persona en cuestión.



Pese a que muchos consideran que comportarse de esta manera es “despreciable y malintencionado”, los psicólogos consideran que con el paso del tiempo se ha convertido en una habilidad social.



El chisme también es una estrategia



Incluso los expertos señalan que el “chisme” forma parte esencial de la función del mundo a nivel social.



La razón de esta consideración es que por medio de la comunicación se pueden estrechar vínculos, además de que alude a la importancia de la confianza entre la sociedad.



Además. los psicólogos señalan que resguardar secretos hace a los demás sentirse incluidos; aquellos que no poseen la información forman parte de una especie de aislamiento social.



Lo más importante de ser un “buen” chismoso es saber trabajar en equipo y solo compartir datos que son clave con tal de no parecer demasiado misterioso.



Con información de Grupo Fórmula.