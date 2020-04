Será clínica 24 hospital Covid

Escuchar Nota

Nueva Rosita, Coah.- En la clínica 24 del Seguro Social, se han registrado alrededor de 7 casos sospechosos, entre ellos un trabajador de esa institución médica, de los cuales ya se encuentran recibiendo la atención protocolaria ya que de momento ninguno de los casos ha sido positivo.



El director médico de la clínica 24 del Seguro Social, Gonzalo Martínez de León, señaló que el personal que labora en esa institución se encuentra capacitado para cuando se den los casos de este virus sepan cómo actuar para no contagiarse.



Gonzalo Martínez, indicó que un empleado de enfermería tenía los síntomas propios de la enfermedad, por lo que se le aisló en su domicilio, para que no contagie a sus familiares o a alguna otra persona.



El director médico dijo que por el momento no se tiene alguna indicación de recibir a pacientes procedentes de Monclova, señaló que un paciente de alguna otra parte del país puede recibir atención en cualquier unidad médica del territorio nacional.



Gonzalo Martínez, señaló que el día miércoles estuvo en una videoconferencia con personal a nivel nacional en donde estuvieron recibiendo indicaciones de las acciones que realizará para atender a pacientes con el Covid-19.



El médico precisó que en al momento el hospital se encuentra funcionando de manera normal y solamente se está atendiendo a derechohabientes, “que nos reconvirtamos a un hospital Covid, no quiere decir que atenderemos a cualquier persona a menos que den alguna indicación a nivel nacional”.