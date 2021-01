¿Será el fin de la ‘maldición’ en el hockey de los canadienses?

Escuchar Nota

Un desglose a lo que nos espera en la temporada 2021 de la NHL, con 56 juegos, nuevas divisiones y rivalidades revitalizadas pic.twitter.com/WKw3xqzODL — NHL Español (@nhlespanol) January 8, 2021

Ante la pandemia, la temporada 2021 de la, la liga de hockey sobre hielo de Norteamérica, tuvo que hacer ajustes nuevamente y en conjunto con la asociación de jugadores. Esto no podría ser mejor noticia para Canadá.Obsesionados con justa razón por el deporte que prácticamente ellos inventaron,, desde que loslo hicieran en 1993. La racha anterior de sequía había sido de seis años, por lo cual el escenario no deja de ser preocupante año con año para una afición que encuentra en el hockey sobre hielo su estilo de vida.El hecho de que 73% de los jugadores sean canadienses dentro de la liga no es consuelo.. Debido a las restricciones de viaje, los siete canadienses están en la misma nueva división norte y se enfrentarán solo entre ellos en la temporada regular. De los mejores cuatro saldrá un ganador en los playoffs de la primavera y ese se medirá a otros tres conjuntos estadounidenses por el máximo trofeo.