Será etapa final del MBT Coahuila Sur en la pista de la Narro

Saltillo, Coah-. El Serial MTB Coahuila Sur se prepara para la última de sus etapas, en lo que será el Narro Festival MTB.



El 28 y 29 de noviembre se realizará este evento en la pista de la Narro, siendo el del sábado un short track, con apenas un trayecto de 2.3 kilómetros, pero al día siguiente será ruta completa, con 5.6 kilómetros por vuelta.



Para el sábado las acciones comenzarán a las 15:00 horas, mientras el domingo 29 son varias salidas programadas, para que no se acumulen tantas personas a la hora de partir al recorrido.



A las 8:30 horas sale el primer grupo, en donde Juvenil, Principiantes A, B y C darán dos vueltas, mientras Master B, Femenil Principiantes Menor y Menor, Promocional Varonil y Femenil una.



A las 9:15 horas parte el otro pelotón, dando tres vueltas Máster A, Intermedios A, B y C, en tanto Femenil Intermedias Menor y Mayor, dos. Finalmente, a las 10:00 horas, Élite, Élite Máster darán cinco vueltas, terminando Jr. Pro, Élite Máster, Femenil Expertas, Máster Expertos y Avanzados Menor y Mayor, cuatro. Femenil Avanzadas dan tres.



Se premiará con trofeo a los tres primeros lugares de cada categoría. El costo es de 300 pesos por participante y deberán registrarse en www.litimingcrew.com, ya que el día del evento no habrá registros.