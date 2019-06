Será Héctor Herrera ‘baja’ definitiva del Tri

Héctor Herrera no regresará a la Selección Mexicana en la era Martino.De acuerdo con TV Azteca, el "Tata" ya le comunicó a los futbolistas la decisión de no convocar nuevamente al contención.Herrera se ausentó en la Fecha FIFA de marzo debido al trámite de su pasaporte comunitario, y ahora decidió no ir a la Copa Oro para resolver asuntos con su futuro club y porque, además, se sentía cansado.El técnico Gerardo Martino ya había advertido que analizaría caso por caso, en cuanto a los ausentes.A Jesús "Tecatito" Corona tampoco lo convocó para esta Copa Oro tras el desdén al Tricolor en la Fecha FIFA de marzo.Javier Hernández no fue convocado, presuntamente de común acuerdo debido a que el nacimiento de su hijo coincidía con la competencia.Carlos Vela fue claro al expresar su deseo de ya no ser llamado al Tricolor por asuntos personales, sinceridad que agradeció el propio Martino.El resto de los ausentes está en otro tenor, como Miguel Layún que no acudió por cuestiones de salud.