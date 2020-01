¿Será la noche de Joaquín Phoenix?

Escuchar Nota

“Creo que vamos a tener muchas risas, ya tuvimos algunas (ayer) con los perros, todos los aman, pero la idea es hacer una ceremonia que contribuya a un momento de felicidad.

Todo está listo para que esta noche los actores reconozcan a los de su gremio con elen una festiva gala que trasmitirá para México la cadena TNT a partir de las 18:00 horas.Este año, la lista la encabezan con cuatro postulaciones las películasAdemás,de Netflix, que fue la más nominada en los Golden Globes 2020, se llevó tres menciones en las categorías. Después, le siguen Contra lo Imposible, Jojo Rabbit y Guasón con dos.En el apartado de televisión, la series más nominadas es. Le siguen The Crown, Fleabag, Game of Thrones, El Método Kominsky, The Morning Show y Stranger Things con tres menciones.Robert De Niro será homenajeado con el, presentado por Leonardo DiCaprio, quien fue su coprotagonista en La Sangre que nos Une (1996).Con la inclusión como tema efervescente en Hollywood, el Sindicato de Actores fue un paso más allá y previo a la gala, para colocar la alfombra roja de su premiación, sumó a un par de canes.Luther y Ember, dos labradores que actúan, ayudaron a Kathy Connell, productora ejecutiva de los SAG Awards, y sus invitados a desenrollar el encarpetado por el cual desfilarán hoy cientos de estrellas.Y si de algo está segura es de que la ceremonia donde los intérpretes votan por el trabajo de sus colegas busca, cada año, alejarse de polémicas en cuestión de género y raza.“Dejar que vengan y disfruten el show, estar juntos y tener unas cuantas horas, en casa y aquÌ, con nuestros amigos famosos”, dijo.Por ejemplo, para la edición 26, el elenco de la cinta coreana Parásitos fue incluida en la categoría Mejor Ensamble de Elenco.Sterling K. Brown (This Is Us), Steve Carell (The Morning Show), Billy Crudup (The Morning Show), Peter Dinklage (Game of Thrones), David Harbour (Stranger Things)Jennifer Aniston (The Morning Show), Helena Bonham Carter (The Crown), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Elisabeth Moss (El Cuento de la Criada)Alan Arkin (El Método Kominsky), Michael Douglas (El Método Ko-minsky), Bill Hader (Barry), Andrew Scott (Fleabag), Tony Shalhoub (La Maravillosa Sra. Maisel)Christina Applegate (Muertos para Mí), Alex Borstein (La Maravillosa Sra. Maisel, Rachel Brosnahan (La Maravillosa Sra. Maisel), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek), Phoebe Waller-Bridge, FleabagChristian Bale (Contra lo Imposible), Leonardo DiCaprio (Érase una Vez en Hollywood), Adam Driver (Historia de un Matrimonio), Taron Egerton (Rocketman), Joaquin Phoenix (Guasón)Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Historia de un Matrimonio), Lupita Nyong’o (Nosotros), Charlize Theron (El Escándalo), Renee Zellweger (Judy)Mahershala Ali (True Detective), Russell Crowe (La Voz del Asesino), Jared Harris (Chernobyl), Jharrel Jerome (Así nos Ven), Sam Rockwell (Fosse/Verdon)Patricia Arquette (The Act), Toni Collette (Inconcebible), Joey King (The Act), Emily Watson (Chernobyl), Michelle Williams (Fosse/Verdon)