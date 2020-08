Será mixto regreso a clases en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Gobierno de Coahuila propondrá para el 31 de agosto el reinicio de clases, con un esquema mixto, donde los niños puedan asistir unos días a clases y el resto de la semana tener clases en línea.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme aclaró que escuchará primero la propuesta del secretario de Salud federal, Esteban Moctezuma, la mañana del próximo lunes, pero si esta no coincide con la realidad de Coahuila, se aplicará una medida unilateral.



“Aquí en Coahuila proponemos un esquema mixto, unos días presencial y unos días virtual, muy pocas horas presenciales para ir acostumbrando a los alumnos y lo vamos a hacer también de la educación superior hacia abajo”, expuso.







Plantean otras medidas para el regreso a clases





Desde la contratación de especialistas en bioseguridad hasta que los maestros den las clases virtuales desde sus centros de trabajo, son parte de las propuestas que las instituciones privadas pusieron a discusión con la Secretaría de Educación, para el regreso a clases de manera virtual el próximo 10 de agosto.



Ricardo Berlanga, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares, detalló que tienen el visto bueno del Gobierno del Estado y será tras el anunció que haga el próximo lunes 3 de agosto el secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma, que se haga de manera oficial también en Coahuila.



“Para finales de agosto, el 31, ya tendremos la modalidad híbrida, nosotros tenemos una junta de colegios el lunes a las 4:30 aquí en Saltillo, pero seguramente vamos a tomar el tema del iniciar labores el 7 de agosto, muchos colegios, no todos, algunos vamos a optar hasta el 17 de agosto”, detalló Ricardo Berlanga.



En cuanto al tema de que los maestros puedan dar sus clases virtuales en los centros escolares, comentó que “no hay ningún obstáculo para que el maestro trabaje desde el colegio, considerando que algunos no tienen internet en casa, entonces ya en el colegio pueden hacerlo aislados totalmente y trabajar desde el colegio con las ventajas de que ahí tienen su material, tienen su pizarrón, tienen todo”.



El presidente de la Asociación Estatal de Escuelas Particulares puntualizó que en cuanto a los protocolos para que los alumnos regresen a las aulas conforme al modelo híbrido, quienes forman parte de la agrupación y de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada a cargo del profesor Rodolfo Silva, optaron por invertir aún más dinero, para brindar mayor control sanitario al que solicitó la Secretaría de Educación, además de contemplar dos alternativas para llevarlo a cabo.



“La modalidad híbrida, nosotros la estamos viendo en dos ideas, una que es la que el Gobierno seguramente va a implementar en la educación pública, que es respetando los 4 metros cuadrados por niño por salón, entonces dependiendo del salón, si es de 60 metros cuadrados, pueden caber con esta limitante 14 niños y el maestro”, explicó.



“Y la otra opción es que, los colegios los que ahorita estamos pensando en eso, es que el maestro tenga la mitad de su grupo, si el salón no da para todo el grupo, y de su clase a los que no les tocó tomen su clase al mismo tiempo en su casa, al mismo tiempo que sus compañeros en una sesión en tiempo real”.



En este último escenario, Ricardo Berlanga especificó que los colegios están dando prioridad en bajar los riesgos de contagios, ya que no se puede garantizar que no ocurran, sin embargo, se les dará a los padres la opción de elegir si sus hijos se presentarán a clases o lo harán en forma virtual.