Será Ordiales la máxima autoridad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante la delicada situación de Guillermo Álvarez Cuevas, la Cruz Azul, S.C. L. formó una junta de Gobierno para llevar las riendas de la cooperativa y del equipo.



En ese sentido, el licenciado Jorge Fernández, miembro de la junta de Gobierno, señaló que Jaime Ordiales, actual director deportivo de la Máquina es la máxima figura del club cementero por ahora.







Billy, firme



No obstante, recalcó que, mientras no se compruebe la culpabilidad de Guillermo Álvarez Cuevas, su figura seguirá siendo la del presidente del equipo, hasta que la Liga MX o la Federación Mexicana de Futbol no les exija a un nuevo representante.



“El señor Ordiales es la máxima autoridad del club, pero insisto, mientras La Federación Mexicana de Futbol no nos pida un cambio de representante hasta entonces lo pensaremos”, apuntó.



Por otra parte, Jorge Hernández, vocero de la cooperativa, adelantó que no habrá movimientos en la estructura celeste, por lo menos no antes de la próxima asamblea que será dentro de un mes.



El grupo que responde a la actual presidencia de la Cooperativa la Cruz Azul, mostró su apoyo a Billy Álvarez tras su situación legal.