Será todo un reto abrir Americans for the Arts

Ciudad de México.- El impacto económico negativo en las artes y la cultura en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus es de 5.5 billones de dólares, según estima la organización Americans for the Arts.



En este escenario, Lisa Richards tomará el 1 de julio las riendas de la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de Estados Unidos (APAP) fundada en 1957.

Un desafío que encara con el convencimiento de que la actual crisis supone una oportunidad para revisar los modelos de negocio e innovar, pues no será posible operar al 100% bajo las mismas estructuras antes de la pandemia de Covid-19.



Una situación que, dice, demanda de los profesionales de la escena creativa, cualidad inherente a su trabajo.



“Las artes escénicas deben reabrir, las necesitamos; necesitamos eventos, giras, quizá no este año, (porque) se ve realmente difícil, pero en 2021 necesitamos poder contratar”, expuso Richards durante entrevista.



No tiene la única respuesta sobre cómo lograrán el regreso en Estados Unidos, pero sabe que la APAP jugará un rol clave.



En respuesta habrá una serie de diálogos virtuales este martes y miércoles con líderes en sus respectivos campos: artistas, productores, agentes, mánagers y otros trabajadores del sector.