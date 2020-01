¡Será un 2020 deportivo!

Ciudad de México.- Con el término del 2019, los aficionados a los deportes preparan su agenda con la gran cantidad de torneos y partidos que podrán disfrutar este 2020.



Súper Tazón LIV

El gran juego de la NFL se llevará a cabo en 2020 el domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami.



Hasta el momento, la Postemporada ya está definida en la National Football League, y equipos como los Cuervos, Jefes, 49’s y Santos parten como favoritos para llegar a la cita más importante del emparrillado.



Liga MX

El futbol mexicano no para, y en 2020 tendremos los acostumbrados torneos de Clausura y Apertura en la Liga MX, donde varios clubes aztecas buscarán arrebatar la corona al Monterrey. Además, la Copa MX entra a su fase de eliminación directa con el nuevo formato, y América, Cruz Azul, León y Tigres lucharán por el título de la Concachampions para asistir al último Mundial de Clubes decembrino.



El Tri olímpico

Del 22 de marzo al 1 de abril próximo, la Selección Mexicana Sub 23 buscará en Zapopan su boleto al torneo de futbol de Tokio 2020. El “Tri” parte como gran favorito por su condición de local y por lo hecho en categorías menores en la última década.



A destronar a Raptors

De abril a junio, un escuadrón de nuevos y viejos contendientes buscará levantar el título al mejor equipo de la NBA, que actualmente es propiedad de los Raptors. Los Bucks de Antetokounmpo, los Lakers de LeBron, los Clippers de Leonard, o hasta los Rockets de Harden son los principales candidatos.



Copa América

Este verano en Sudamérica se celebrará nuevamente la Copa América, que tendrá como sedes a Colombia y Argentina, para a partir de este año, ahora sí comenzar a celebrarse cada cuatro años. El certamen significará probablemente la última oportunidad para Lionel Messi de ganar el título de la Conmebol con la Albiceleste, que contará con la ventaja de la localía en buena parte del evento. Por su parte, Brasil buscará demostrar con un Bicampaonato que lo del 2019 no fue casualidad.



Eurocopa

La esperada Eurocopa se jugará este año en múltiples sedes del Viejo Continente del 12 de junio al 12 de julio. Luego de definir a sus últimos invitados en marzo, las 24 mejores selecciones de Europa lucharán por ser el mandón de la zona, en un torneo que se antoja espectacular por donde se le vea. La historia comenzará en Roma, mientras que la definición será en el emblemático Wembley Stadium.



Tokio 2020

El evento más esperado del año será Tokio 2020, donde del 24 de julio al 9 de agosto se reunirán los mejores deportistas de todo el mundo para luchar por la gloria olímpica. En un certamen donde Rusia no podrá competir por sanciones de dopaje, la delegación mexicana espera seguir con la buena inercia de los Centroamericanos y Panamericanos.