Será un América-Pumas con muchas ausencias

ya tienen varios soldados caídos, y eso que aún no empieza la guerra.Los campamentos de ambos equipos han sido territorio minado, entreAsí llegan a su enfrentamiento de esta noche en el Estadio Azteca, con un once irreconocible ante tantas bajas.Este Clásico capitalino prometía una batalla entre los porteros mundialistas, de los centralescontra el atacante, o bien entre el zagueroy los explosivos delanteros azulcremas. Ninguno pasará lista.Ochoa, Paul Aguilar, Cáceres, Aguilera y Jorge Sánchez, los cuatro primeros por lesión y el último por llamado a Selección Mexicana. Hace rato que su central más destacado Bruno Valdez quedó fuera de la contienda.La guerra se inclinaba hacia los Pumas, pero el caprichoso destino igualó las condiciones.El Club Universidad anunció ayer las bajas de dos futbolistas por Covid-19 , uno de ellos Carlos González y el otro, presumiblemente, Nicolás Freire.No es el único frente donde sufren los Pumas, ya que el volanteParadójicamente, la lesión de Ochoa obligó al Tricolor a llevarse a Amsterdam desde el pasado jueves al puma Talavera, quien se perfila como titular ante Holanda.Y mientras América (24 puntos) y Pumas (23) se despedazan, los. Los de la UANL son quintos del torneo y, por ende, no tienen boleto directo a la Liguilla; poseen una oportunidad de oro.La única buena noticia para los capitalinos es que se avecina la paz en sus campamentos. Lales dará dos semanas de alivio, para que recuperen a la mayor parte del batallón.Por lo pronto, en el Azteca habrá que ver si, pese a las múltiples bajas, el futbol de América y Pumas detona y se aferran a los puestos que otorgan el pase directo a la Liguilla. Si hay vencedor, estará muy cerca.