Será un choque de quarterbacks

Ciudad de México.- Partido a priori con un claro favorito sobre el papel. Kansas tiene la experiencia, el staff técnico y un arsenal ofensivo como pocos en la NFL, además ha tenido una semana de descanso.



Por su parte Houston viene de ganar remontando y con mucho sufrimiento a los Bills de Búfalo.



Atacan como Jefes



Poco más se puede decir del ataque de los Jefes que no se haya dicho ya. Andy Reid es una de las mentes ofensivas más privilegiadas de la Liga.



Además, están liderados por el quarterback joven más diferencial de los que hay en la NFL, Patrick Mahomes. Mahomes, a pesar de la lesión que le mantuvo fuera varias jornadas, ha conseguido 26 touchdowns y 105,3 de rating con 15 pases de más de 40 yardas, y tan solo 5 intercepciones.



Adicionalmente su línea ofensiva ha conseguido darle la protección que necesitaba permitiendo solo 25 sacks (tercera de la liga). Esto puede ser un dato diferencial, pues la defensa de Houston no es precisamente de las mejores.



Es la penúltima en presiones al quarterback, es la tercera peor en yardas de pase (267,3 yardas/partido), y la quinta peor en yardas por partido (388 yardas/partido) y sacks permitidos, unos números reveladores.



Sin embargo, enfrente tendrán a la defensa de los Texanos que precisamente no es una de las mejores defendiendo el juego aéreo. Será fundamental ver el estado físico de sus cornerbacks titulares Bradley Robi y Jonathan Joseph, que todo indica están bien.



Saben ‘embestir’



Por su parte, Deshaun Watson ha demostrado ser uno de los grandes QB de la Liga, pero no solo por su increíble partido frente a los Bills, sino que sus números así lo atestiguan. Ha completado el 67.3 % de sus lanzamientos, logrando 3,852 yardas, 26 TD, 12 intercepciones. Además, ha corrido para 413 yardas y 7 TD.



Si alguien puede consumar la hazaña es el líder de Houston.