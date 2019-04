Será una batalla entre Messi y Pogba: Ibrahimovic

Con pasado en ambos clubes, Zlatan Ibrahimovic quiso dar su pronóstico para el duelo entren Manchester United y Barcelona que se jugará este miércoles por los cuartos de final de la Champions League.“Creo que será una batalla entre Messi y Pogba a pesar de que se trata de un deporte colectivo y de que en estos partidos lo importante es el conjunto y no una individualidad”, aclaró el delantero. Y añadió: “Pero los dos jugadores marcarán la diferencia y por eso será interesante”.Eso sí, el actual futbolista de LA Galaxy no se animó a dar un posible resultado. “Son grandes clubes con una gran historia por lo que será un encuentro muy atractivo de ver. Las nóminas son impresionantes y no creo que pueda decir quién ganará. Veremos quién es más fuerte”.