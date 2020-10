Será Urías el cuarto azteca en abrir un Clásico de Otoño de la Serie Mundial MLB

Escuchar Nota

“Ya tengo experiencia con eso y estoy listo para lo que sea”, añadió. “Ya sé cómo trabajar, es parte de mi rutina, saber un día sí, un día no”.

El desfile de sPero a pesar de sus seis relevistas, preservaron el brazo del mexicano Julio Urías para una mejor ocasión.El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, reveló ayer por la noche que, mañana; un día después de que Walker Buehler abra el Juego 3.De esta manera,Le antecedieron José Urquidy con los Astros de Houston en 2019, Jaime García con los Cardenales de San Luis en 2011 y Fernando Valenzuela con los Dodgers en 1981.“Estoy muy bien físicamente y mentalmente preparado para este reto”, dijo Urías el pasado martes.En su única apertura de la postemporada,, para apuntarse la victoria en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.En esa misma serie, Urías logró su segundo triunfo, al realizar un relevo perfecto las tres últimas entradas del séptimo y definitivo partido, con“No es fácil, pero cuando uno hace las cosas positivo y con ganas, no importa la situación, no importa el rol, hay que darle con todo, hay que dar el 100% de uno. Es lo que uno sabe hacer”, dijo Urías, en referencia a su rol en el equipo, ya sea abridor o relevista.Los Rays mandarán a la loma como abridor en el Juego 3 al veterano Charlie Morton y para el siguiente partido aún no lo han anunciado.