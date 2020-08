Será virtual entrega de Premios Tony

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Premios Tony también se realizarán de manera virtual en el otoño de este año, ya que sus organizadores ya establecieron un plan para la ceremonia remota de su 74 edición.



La siguiente entrega de premios, que estaba programada para el 7 de junio en el Radio City Music Hall, en Nueva York, tuvo que posponerse debido a la pandemia del coronavirus, al igual que la temporada 2019-2020 en Broadway, que no abrirá sino hasta el 2021.



A pesar de que es un hecho que el evento se llevará a cabo de manera virtual este año, aún no han sido reveladas ni la fecha ni la plataforma en la que se llevará a cabo, pero se dijo en un comunicado de la Liga de Broadway y el Ala de Teatro estadunidense que esta información se dará a conocer

pronto.



“Aunque eventos sin precedentes cortaron la temporada corta de Broadway 2019-2020, fue un año lleno de trabajo extraordinario que merece ser reconocido”, dijeron Charlotte St. Martin, presidenta de la Liga de Broadway, y Heather Hitchens, presidenta del Ala del Teatro estadunidense, en la misiva.



“Estamos encantados no sólo de haber encontrado una manera de celebrar adecuadamente los increíbles logros de nuestros artistas esta temporada, sino también de poder elevar a toda la comunidad teatral y mostrar al mundo lo que hace que nuestra familia de Broadway sea tan especial en este momento difícil”.