Serán más exigentes en puentes internacionales por Labor Day

Piedras Negras, Coah.- El próximo fin de semana será un período largo de descanso para los estadounidenses debido a la festividad del Labor Day, es por eso que el municipio de Piedras Negras será más exigente en los cruces a esta frontera, indicó el presidente municipal, Claudio Bres.



Explicó que esto se realizará temporalmente como medida de prevención, ya que se estima el arribo de miles de ciudadanos americanos, mismos que tendrán que pasar por un filtro más minucioso en los Puentes Internacionales.



Asimismo, el edil resaltó que seguimos en una emergencia sanitaria tanto en Piedras Negras, como en el resto de regiones inmediatas y con gran parte del comercio cerrado, por lo que no son tiempos de visitas o viajes no esenciales.



Por último, afirmó que en caso de no poder comprobar que el viaje es esencial o en su defecto que viven en México, se negará su estadía y serán retornados nuevamente hacia los Estados Unidos.