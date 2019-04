Serán sacrificados perros en condición de calle

El Director del Centro de Bienstar Animal, Gerardo Chapa, hizo un llamado a la población de Piedras Negras para reportar perros callejeros, sin dueño o abandonados, ya que la dependencia a su cargo, trabajará para controlar la sobrepoblación de canes en condiciones de calle."Después de la sobrepoblación, viene ya como una plaga. La gente empieza a tener problemas porque le tiran la basura, no lo dejan dormir, hay muchos perros en la calle", puntualizó Gerardo Chapa.El titular del Cebian, indicó que los caninos jóvenes y en condiciones de ser adoptados, son recogidos por el personal a su cargo, para vacunarlos contra la rabia, esterilizarlos, desparasitarlos, y darles baños medicados para dejarlos en condiciones adecuadas para su adopción."Los perros enfermos, los que no tienen remedio, queremos que la gente entienda, se van a sacrificar con una inyección. Los perros que son jóvenes, que se pueden adoptar se esterilizarán, se vacunarán en el Centro que tenemos para perros y que la gente pase a adquirir un perro en buen estado, vacunado, esterilizado, que sea joven y no tenga ningún problema", señaló el Director de Centro de Bienestar Animal.Por último, le recordó a los nigropetenses con mascotas, que en el Cebian diariamente se aplican vacunas contra la rabia y se hacen desparasitaciónes, sin costo. Además de contar con campaña esterilización permanente, la cual es a bajo costo o con costo mínimo de recuperación, lo cual es más barato que en veterinarias particulares.