Serán taxis una ‘bomba de tiempo’

Ante el anuncio que bajará la gasolina hoy, aunque esta versión es falsa, y ante el alto precio que ha alcanzado la gasolina, concesionarios del servicio de radio taxi en Monclova comenzaron a realizar la conversión del tanque de gasolina a gas L.P. en sus unidades, y todo para ahorrarse un poco de dinero sin considerar que al hacer eso exponen la seguridad de los usuarios, advirtió el secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel.Hizo un llamado a los concesionarios para que no realicen ese cambio, ya que además se exponen a que no sea válida la póliza de seguro en caso de un accidente y que su vehículo sea retirado de circulación por parte de las autoridades municipales, ya que está prohibido que los taxis presten servicio con tanques de gas L.P.Comentó que gaseras de Monclova que quieren hacer negocio han estado muy insistentes con los concesionarios para que realicen la conversión ofreciéndoles las perlas de la Virgen.“A mí me lo ofrecieron, pero los mandé por un tubo porque aquí en mi base no jalan en esas cosas”, aseveró.Sin embargo, reveló que por “abajo del agua” ya hay unidades de taxi que están prestando el servicio con gas L.P. en vez de gasolina.Sostuvo que en primer lugar debe estar la seguridad de los usuarios del servicio de radio taxis, lo que no se garantiza al tener un tanque de gas L.P., pues se colocan en la cajuela.“Dios no lo quiera que se registre un choque por detrás del taxi, y si llega a explotar el tanque de gas olvídate, la desgracia que puede haber”, apuntó.Además señaló que el gas L.P. perjudica más rápido el motor de la unidad, tuerce las cabezas de aluminio y eso muchos taxistas no lo saben, y también ignoran que existe una cláusula en la póliza de seguro en torno de que no es válida si se llega a utilizar ese combustible.Comentó que la única manera de poder utilizar gas para operar una unidad de taxi es tramitando un permiso especial ante el departamento de Protección Civil, pero duda que esa autoridad “se aviente la paleta” de autorizarlo.