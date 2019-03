Serbia conmemora 20 aniversario de bombardeos de la OTAN

Serbia conmemora este domingo el 20º aniversario de los bombardeos de la OTAN que obligaron en 1999 a Belgrado a retirar sus tropas de Kosovo, poniendo fin a un conflicto que dejó más de 13 mil muertos.En varias ciudades se organizan ceremonias para recordar el inicio de la "agresión de la OTAN". La principal, en la que participarán el presidente serbio Aleksandar Vucic se llevará a cabo en Nis (sur).Vucic, un ultranacionalista que se convirtió en centrista proeuropeo, declaró el sábado que Serbia no tenía miedo a "llamar a las cosas por su nombre" y afirmó que los bombardeos fueron "una agresión de la OTAN" contra su país."Necesitamos una relación buena y decente con la OTAN para no volver a poner nunca a Serbia en una posición así, pero también es importante no olvidar nunca los crímenes que cometieron contra nuestro pueblo y nuestros hijos", afirmó.Su ministro de Defensa, Aleksandar Vulin, proclamó que "Serbia optó por la neutralidad militar". "No nos convertiremos en un país miembro de la OTAN ni aunque seamos el último país de Europa que no es miembro de la Alianza", declaró.Según un reciente sondeo, un 79% de los serbios se opone a la adhesión de su país a la OTAN, contra sólo 10% que se declara a favor.Sin embargo, un 43% cree que ha llegado la hora de una reconciliación con la Alianza, según este sondeo realizado por la oenegé Instituto de Asuntos Europeos, citado por la agencia Beta.El 24 de marzo de 1999, la OTAN lanzó una campaña de bombardeos aéreos contra Yugoslavia, compuesta entonces por Serbia y Montenegro, para poner fin a la represión de los kosovares albaneses, una acción sin precedentes contra un Estado soberano en sus 50 años de existencia.La OTAN atacó decenas de blancos militares e infraestructuras, pero sus bombas y misiles a veces fallaron, causando víctimas civiles.Nunca hubo un balance oficial de víctimas de las 11 semanas de bombardeos. Las cifras oscilan entre 500 muertos, según Human Rights Watch, y 2.500 según autoridades serbias.El primer ministro kosovar, Ramush Haradinaj, afirmó por su parte que fue una "intervención" contra "la acción genocida de Milosevic en contra del pueblo de Kosovo"."El pueblo de Kosovo reafirmará siempre su profundo agradecimiento" por esta operación que "salvó miles de vidas y nos dio la posibilidad de vivir en paz y en libertad", tuiteó.El 10 de junio de 1999, el dirigente serbio Slobodan Milosevic ordenó a sus fuerzas que se retiraran de Kosovo. La provincia serbia fue colocada en julio bajo administración de la ONU y en 2008 proclamó su independencia, que Belgrado se niega a reconocer.La guerra de Kosovo (1998-99) dejó más de 13 mil muertos, en su gran mayoría albaneses.