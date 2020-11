Seré mejor la próxima: Tyson volverá a pelear tras empate con Jones

Escuchar Nota

así que si Dios quiere, seré mejor en la próxima exhibición", agregó.No obstante,después de estar lejos del boxeo durante tanto tiempo.. "No he peleado en 15 años. [Jones] dejó de pelear hace dos años, y todos están preocupados por su trasero".Tyson de 54 y Jones de 51 se enfrentaron el 29 de noviembre en Los Ángeles (EEUU).Los funcionarios de la comisión habían declarado que la lucha no consistía en presentar a los boxeadores veteranos peleando con todo su esfuerzo, sino en un "combate duro" para mostrar sus habilidades.De acuerdo con un sistema computarizado para evaluar golpes en artes marciales CompuBox el Iron Mike superó a Jones 67-37 con una ventaja 57-28 en golpes de poder, incluidos 35 al cuerpo.