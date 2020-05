‘Seremos una segunda opción’; Salcido define límites de la Liga del Balompié

Escuchar Nota

“Yo no los veo como enemigos ni como nada (a Liga MX y FMF), es la realidad, yo nos veo a nosotros como una segunda oportunidad para toda esa gente. Yo respeto, conozco a muchos dueños de la Federación, a la gente, les tengo mucha admiración, respeto, porque han hecho de México en el futbol muchísimas cosas. Tenemos una infraestructura muy buena”, aseguró Salcido mediante una videollamada.



“Nosotros queremos tener este proyecto porque es una segunda opción para mucha gente, no nos comparamos con nadie, imagínate cuánto nos faltaría a nosotros como para llegar a dar un salario de lo que ganan los grandes jugadores en los grandes equipos, es difícil”.

“Fue un proyecto que poco a poco me fue enamorando, la gente que me conoce sabe que me gustan mucho los retos, pero sobre todo las cosas que me llegan a entusiasmar para poderme dedicar al 100 por ciento y darle su espacio”, explicó.



“Ojalá dure mucho tiempo, eso diría que estoy haciendo bien el trabajo, soy una persona muy profesional, comprometida. Es una faceta nueva para mí, sé que voy a aprender muchas cosas nuevas que como jugador nunca las has pensado, pero es cuestión de tiempo para empezar a saber los tejes y manejes”.

“Hay esas identidades que pueden ofrecer, este es un proyecto que tiene un año, año y medio, así que no es algo improvisado, las cosas ya las tenemos muy claras, es la realidad, entonces nunca nos vamos a pelear con nadie ni nos vamos a comparar con nadie”, añadió.

“Queremos hacer cosas por nosotros, no cosas que se han dejado de hacer, no porque Federación o la MX no hicieron tal cosa, vamos a decir ‘hay que hacerlo’”, aclaró.

, aunque los alcances de la denominadaque contempla iniciar en septiembre estarán lejos de los de la Primera División regulada por la Federación Mexicana de Futbol.será el nuevo presidente de la LBM y en entrevista con Mediotiempo aclara que no rivalizarán con la Liga MX porque estarán en muchas plazas donde no hay Primera División ni Ascenso MX, conCarlos Salcido reconoció que ser presidente de una liga no es un papel que tenga dominado, pero aseguró estar rodeado de gente que lo ayudará a aprender.Salcido fue anunciado la semana pasada como nuevo presidente de la LBM, cuya, a torneos largos de un año y campeón por puntos.Algunas de las plazas contempladas sonTan alternativa será la LBM que al no poder afiliarse a FIFA porque para ello ya está la FMF, síHasta el momento están a un 50 o 60 por ciento de cerrar en su totalidad a los equipos, y para enero buscarán iniciar una Segunda y Tercera División para luego estructurar una categoría femenil.