Serena Williams; la primera en registrar 100 victorias en el estadio Arthur Ashe

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Con su victoria de aywr sobre la griega Maria Sakkari por parciales de 6-3, 6-7 (6) y 6-3, la jugadora estadunidense se convirtió en la única tenista en alcanzar las 100 victorias en el estadio Arthur Ashe, además de sellar su clasificación a Cuartos de Final. Williams busca su vigésimo cuarto título de Grand Slam.



Para cerrar el primer set Serena lanzó dos aces imparables para Sakkari. El servicio de Williams no fue lo suficientemente fuerte en el tie-break del segundo parcial y entraron en un rally, en que la estadunidense golpeaba su derecha muy larga. Los errores de Serena al principio del desempate fueron muy costosos.



“No pienso en eso para ser honesta (en las 100 victorias), me gusta divertirme. Es un momento diferente, peleé, ella lo hacía muy bien y es muy agresiva. Es diferente este escenario, me gusta tener a los fans, realmente los extraño”, expresó Williams.