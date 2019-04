Pierde Moreira demanda contra Sergio Aguayo

El ex gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, perdió la demanda en contra del periodista Sergio Aguayo, interpuesta por daño moral en 2016.El juez décimo sexto de lo civil de la Ciudad de México, absolvió a Aguayo Quezada de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas por el profesor Moreira Valdés.Según la demanda, el ex gobernador exigió el pago de 10 millones de pesos, para la reparación del daño, ocasionado por la columna publicada el 20 de enero del 2016 en el periódico Reforma, que fue tomada como un insulto, ofensa, calumnia, e injuria por parte del ex presidente nacional del PRI.En dicha columna, el periodista escribió “Moreira es un político que desprende (un) hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, por lo cual fue demandado.En su defensa, el columnista señaló que publicó su texto mientras el ex gobernador de Coahuila estaba en una cárcel de Madrid, acusado de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho, detenido por la Audiencia Nacional de España, de lo cual tenía pruebas.Tras casi tres años de demanda, el juez Francisco Castillo González, falló a favor de Sergio Aguayo Quezada, luego de concluir que el profesor Humberto Moreira Valdés, no acreditó su acción, y dio por válidos los argumentos en defensa del acusado.Aguayo Quezada, calificó esta demanda como un acto de intimidación en su contra, ya que en marzo del 2016 inició una investigación sobre los hechos ocurridos en Allende y Piedras Negras, relacionados con el crimen organizado, lo cual implicaba revisar algunos años de gobierno del Profesor Humberto Moreira Valdés.