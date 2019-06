Sergio Galván transforma la experiencia

Para Sergio Galván Galindo la historia que contará una pintura nace en los ojos de los personajes que retrata: animales, personas e incluso objetos pasan por su pincel para dibujarse en el óleo o el cartón que utiliza como lienzo, como lo muestra en Alegoría su nueva exposición.Inaugurada la tarde del viernes en el Recinto Aurora Morales de López, Alegoría es un intento por “traducir a imágenes un algo abstracto que hay en mí”, como señaló Galván Galindo a Zócalo en entrevista.Para él “no sólo quise mostrar el ser humano sino también otros seres. Los cuadros nacen como un retrato en el que no tengo definido qué voy a hacer, pero siempre por la mirada porque ahí es donde empiezo a tejer la historia de la pintura”.En las 36 obras que exhibe la parte superior del Aurora Morales se puede observar ese intento de libertad creadora de Galván. Colores brillantes como azules, amarillos y naranjas que conforman una atmósfera rara en la que sus historias parecen naturales: rostros humanos y animales que salen de troncos de árboles, o caballos que con sombrero y anteojos parecen dispuestos a dejar su bestialidad y pasar al reino del hombre.Pero a su lado rostros más comunes hacen presencia llegando a la realidad del mundo: niñas que escuchan el trinar de los pájaros, o aquellas que simplemente observan las montañas. A su lado, un Woody Allen observa al mundo desde sus anteojos. Todos estos cuadros, a pesar de su diferencia, tienen algo en común: el punto central son los ojos de los personajes, como detalló Galván.“Desde muy niño y a través del tiempo fui muy curioso con las personas mayores. Estas empezaban a hablar sobre esto y lo otro, pero me corrían por ser un niño. Pero es ahí cuando me di cuenta de que una mirada cuenta mucho. Uno siempre nota en la mirada lo que se va a hacer; si uno mira a los ojos siempre conocerá las buenas o malas intenciones”, explicó.Los cuadros de Galván, quien los comenzó a pintar hace casi 30 años, recurren en cierta parte a una realidad alterna y alterada, en la que es natural que ojos enormes observen desde arriba a las montañas, o líneas que se cruzan. Todo ello para concretar la transformación de una experiencia vivida en una imagen, como lo es la alegoría.Ese casi surrealismo que se ve presente en sus pinturas es un camino que no ha abandonado en estas tres décadas porque es lo que le gusta hacer. Señaló que durante un tiempo estuvo tentado a cambiar de estilo por trabajos que le pedían pero “si uno se vende o se alquila, su arte no importa. Ya no eres libre. Cuando me hablan para hacer un trabajo al cual tenga que estar ajustado, pues normalmente no me gusta hacerlo”.Galván se formó a base de fuerza y trabajo pues es un pintor autodidacta. Su primer interés, sin embargo, fue el cine por el cual viajó hasta la Ciudad de México para conseguir trabajo en diversos estudios. A pesar de eso se dio cuenta de que el mundo de la pantalla grande era un reino feroz y sobrepoblado, así que pasó a la música y de ahí a la pintura. Trabajo que le ha dado un total de 29 exposiciones.“He tenido que trabajar muy dificultosamente y malbaratar mi trabajo en muchas ocasiones para hacer lo que yo quiera, y no siempre se puede estar en paz con eso. Trabajé en muchas cosas pero estoy consciente de que en el arte sí hay que picar bastante. Y no tengo otro camino que saber que en esto hay que sacrificar bastante”, finalizó Galván, cuya obra se mantendrá en exhibición hasta septiembre.Alegoría contó con la presencia de Eliezer Jáuregui, coordinador de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quien dio unas palabras para abrir oficialmente las puertas de Alegoría.