Sergio Ramos saldría del Real Madrid

El Real Madrid podría tener un problema en potencia en las manos, pues Sergio Ramos se estaría planteando buscar una salida después de 14 años de la institución con la que lo ha ganado todo, informó ESPN.La relación entre el presidente, Florentino Pérez, y su capitán ha tenido varios altibajos desde su llegada en 2005. En años recientes, la máxima tensión entre ambos ha coincidido con las horas más bajas del equipo merengue en materia deportiva, y en plena negociación por una mejora de contrato.El incidente en el vestidor a principios de marzo tras la derrota por 1-4 frente al Ajax que costó la eliminación en octavos de final de la Champions League, y el puesto a Santiago Solari, provocó la última fractura.Sergio Ramos no pudo disputar aquel partido, pues confiado de tener un pie en cuartos de final tras vencer por 3-0 en la ida, el central forzó la tarjeta amarilla para llegar limpio a la siguiente ronda, y encima, lo reconoció públicamente. Aunque se retractó poco después, el daño estaba hecho. Al central le cayeron dos partidos de sanción y una multa por parte de la UEFA.Ya que no podía jugar, aprovechó para grabar un “documental” mientras observaba el encuentro de vuelta desde su palco – reformado para la ocasión – en el Santiago Bernabéu. Lo justificaría, después, como un “compromiso adquirido” con anterioridad.Tras la inesperada derrota, Florentino Pérez, enfadado, bajó al vestidor para recriminar a los jugadores su mala actuación. Santiago Solari, que había firmado su sentencia con su tercera derrota al hilo, era el segundo entrenador en una temporada que tenía aun tres meses por delante. El presidente de la institución llegó a amenazar a Sergio Ramos con despedirlo. Ramos, a su vez, lo habría retado: “págame y me voy”.Ramos, posteriormente, intentó hacer control de daños con una extraña ‘autoentrevista’ en Twitter en la que no esclareció lo sucedido, pero tampoco lo desmintió. “Las cosas de vestuario se hablan y resuelven ahí. No hay problema alguno y un solo interés de todos”, escribió el jugador, quien en cambio, reconoció que la amarilla de Amsterdam fue “un error al 100%”.