Sergio Ramos se aleja del Real Madrid y apunta al PSG

"RAMOS, a FLORENTINO: 'En el PSG me han dicho que harán un EQUIPAZO conmigo y con MESSI", reveló Pedrerol durante el show deportivo.

, la oferta que el equipo la ha hecho al defensor no es la convincente y parece que el capitán blanco saldrá, yDe acuerdo con información revelada por Josep Pedrerol en El Chiringuito de Jugones, Ramos advirtió a, presidente del Madrid, que no renovará con el Real Madrid para la próxima temporada e irse a otro grande del futbol europeo.Según se detalla en la información,y le platicó de un proyecto muy interesante para la siguiente campaña en donde hasta querría llevar a, situación que estaría cerca de concretarse con la llegada de Mauricio Pochettino.Cabe recordar que el Madrid está dispuesto a negociar con Ramos para su renovación ofreciéndole losque tanto quiere el central de Camas,Al parecer, Ramos no habría aceptado estas condiciones y el PSG sería su próximo destino en donde le ofrecería un importante salario.Otros medios en España, aseguran que Ramos, pide al menos dos años de contrato y