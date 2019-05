Sergio Ramos quiere retirarse en el Real Madrid

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se queda y quiere retirarse en el club blanco, según una entrevista exclusiva concedida este jueves al programa deportivo Jugones de La Sexta El capitán blanco ha anunciado su decisión en una rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles en la Ciudad Deportiva Real Madrid."Soy madridista, mi sueño y mi ilusión es retirarme aquí, me gustaría irme por la puerta grande, ganando. Yo me hubiera renovado de por vida. Mi relación con Florentino es de padre a hijo. Siempre me ha mostrado un cariño especial. Yo no me quiero ir del Real Madrid y mi relación con el presidente es, como ha dicho él, de padre a hijo pero bueno, quien no se ha peleado con su padre. La mejor solución ha sido sentarnos cara a cara y dejarnos de intermediarios", comentó.Este miércoles el presidente del equipo español, Florentino Pérez, reconoció que el capitán merengue solicitó al club que los traspasaran, pues tenía "una oferta muy importante de China", y pidió que rebajaran su cláusula. Sin embargo, Pérez se opuso argumentando que "es imposible dejar marchar gratis al capitán".El encuentro del pasado lunes sirvió para conocer la postura del capitán y, en la charla definitiva, Ramos agradeció la sinceridad de los dos: "Ha sido bueno hablar las cosas"."Quiero seguir aquí, me voy a retirar en el Madrid. Ha sido bueno hablar las cosas", habría sido la contundente frase de Ramos a Florentino en dicha reunión.La respuesta del máximo directivo del Real Madrid fue igual de positiva, dándole a entender que es el estandarte del club y lo importante que es tenerlo, informa La Sexta de España. Además se evalúa que tendría una nueva mejora salarial, pues desea que el sevillano lidere al equipo.De esta forma, la novela entre Sergio Ramos y el Real Madrid parece haber tenido el mejor final para todas las partes involucradas.