Sería duelo de Europa League el adiós Jiménez al Wolverhampton

Wolverhampton, Inglaterra.- Es el jugador franquicia de los Wolverhampton Wanderers. No hay duda. Ni siquiera los mediocentros Joao Moutinho y Rubén Neves, claves en el esquema de Nuno Espírito Santo, le hacen sombra. Sus 27 goles y 10 asistencias este curso, hacen del mexicano Raúl Jiménez el hombre más peligroso para el Sevilla, que este martes tendrá que sostener a un hombre con mucha hambre.



“Estar en los Cuartos de Final de la Europa League es muy grande, después de nuestro primer año en la Premier, en el que aprendimos mucho y logramos la clasificación para esta competición. Ahora, este año hemos hecho más puntos que el anterior en la Premier League, pese a quedar séptimos. Sí, estamos en Cuartos de Europa League, pero queremos más. Queremos seguir adelante”.



Son las palabras de Raúl Jiménez, que no se conforma con haber culminado el curso en una digna séptima plaza en la Premier League. Ese logro, para un equipo que ascendió hace dos temporadas, no tuvo premio en forma de competición continental. En la última jornada, tras caer contra el Chelsea, perdió uno de los codiciados puestos europeos.



Ahora el presente es Raúl Jiménez. El delantero mexicano es una de las claves del éxito del Wolverhampton. Sus números, los mejores de toda su carrera a sus 29 años, encandilan a varios clubes de mayor nombre en Europa: suma 10 goles en la Liga Europa, 6 de ellos en la fase previa, 17 en la Premier League y 1 en la FA Cup. En total, 27 aciertos.







Una delicia



Aunque ha tardado en explotar en Europa tras su paso por el Atlético de Madrid y el Benfica, en los Wolves ha encontrado la estabilidad necesaria para dar el salto definitivo de calidad.



Potente, veloz, con capacidad para marcar con las dos piernas, con buen remate de cabeza, preciso en el pase, sacrificado, con gran resistencia física, certero desde el punto de penalti e incluso acrobático en algunas de sus acciones, Raúl Jiménez podría tener los días contados en el Wolverhampton.







Pirlo, ¡lo quiere!



Andrea Pirlo, nuevo técnico de la Juventus, contempla a Raúl Jiménez como una opción para reforzar el ataque de su equipo la temporada entrante.



De acuerdo al Corriere della Sera, el estratega bianconeri está observando elementos para fichar, entre los que están el mexicano que es goleador del Wolverhampton.



No es la primera vez que al atacante tricolor se le vincula con la Vecchia Signora, una de las cartas fuertes en caso de cambiar de aires en Europa. El Manchester United es el otro club que ha sonado fuerte.



Por eso, el choque ante el Sevilla podría ser el último en el Wolverhampton de un delantero ahora mismo venerado en Inglaterra. Con contrato hasta 2023, otra actuación estelar de Raúl Jiménez, esta vez en un gran escaparate como la Europa League, podría amarrar un gran contrato.



Un club de mayor calidad podría ser su destino, el Wolves, podría disfrutar hoy del último aullido de RJ9. Si el Sevilla elimina el equipo de Nuno, Raúl Jiménez podría decir adiós.