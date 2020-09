‘Sería fabuloso si logra la vacuna en un año’: Doctor Manuel Ylizaliturri Resce

Escuchar Nota

“Es mucha investigación, son muchos estudios, y como ya señalamos hay algunas que han salido pronto, otras se han tardado hasta 15 años, que esperamos no sea el caso , pero todos estamos a la expectativa, y ojala este lista lo mas pronto posible, y que sea totalmente segura, y aunque se maneja que hay mucha presión de los gobiernos, pues también hay mucho control, y nadie va a autorizar una vacuna que presente algún riesgo, y que luego vaya a generar problemas”, asegura el doctor Ylizaliturri.

“Solo el paso del tiempo nos va a decir que tan permanente es la inmunidad que va a producir esa vacuna, y ahorita es que salga lo mas pronto posible y que sea lo mas segura posible”, afirma el reconocido profesionista saltillense, ex presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Coahuila.

“En los hospitales han cambiado los protocolos, no solo para todos quienes trabajamos ahí, también para pacientes y familiares, y eso nos protege mucho porque nos ayuda demasiado, y les digo que hay mas riesgo en ir a hacer el súper, a una tienda de autoservicio, que entrar a un hospital, porque la gente tiene la idea de que en un hospital hay mas concentración de riesgo, y esta justificado el miedo, sobre todo después de ver lo que paso en muchos hospitales donde no contaban con todas las medidas y equipos de protección, pero hoy son zonas muy controladas”

“Debemos de incrementar la cultura de la donación de sangre, cuando menos una vez al año, es muy necesario para que haya las reservas suficientes, porque es increíble que entre los hospitales se estén hablando y se estén prestando sangre que se requiere, cuando todos debieran tener suficiente, si la gente fuera un poco consciente en la importancia de la donación altruista de sangre”, expresó finalmente el profesionista saltillense

“Sería fabuloso contar con la vacuna contra el COVID en un año, porque por lo regular desarrollar una vacuna es un proceso que tarda normalmente de cuatro a cinco años, y ha habido casos que llegaron a tardar hasta 14 o 15 años”, afirma el, entrevistado este jueves en el noticiario DESPEGA con CHUCHUY de TELE SALTILLO.“¿Cuándo estará lista esa vacuna?, es la pregunta de los 64 mil pesos, como decíamos antes, cuando no se tenía la certeza de una respuesta; Para esto es lo mismo, no hay una fecha exacta y precisa, y lo que sí sabemos es que hay cerca de 18 grandes farmacéuticas a nivel global que están ocupadas, y algunas ya con avances significativos”, expresó.El miembro del Staff del Hospital Christus Muguerza Saltillo, explica queCuestionado sobre los cambios que el nuevo Coronavirus ha generado en clínicas y hospitales, en el diario quehacer de los médicos y demás profesionales de la salud, el Doctor Ylizaliturri, afirma que “aun y cuando ya no hay el estrés de febrero pasado cuando inició la pandemia, el COVID nos ha cambiado la vida a toda la población, y a nosotros en el ámbito médico, un poquito más, pero no hay ninguna razón para tener miedo de ir a un hospital”.Cuestionado sobre el por qué son muy pocas las personas que ya recuperadas del COVID, acceden a donar plasma, el Doctor Ylizaliturri considera : “muchas veces si es por temor, o por reservarse para en caso de que un familiar pueda llegar a contraerlo y lo vaya a necesitar, también hay poca información o desconocimiento y dicen que si dono ahorita ya no puedo donar en un año, y eso no es así”., y en Saltillo no es la excepción, “pero algo que me da mucho gusto, y que lo estamos viendo en el Muguerza, es que llega gente que pide que le hagan la prueba PCR, que no es barata, para saber si ya tuvo COVID, porque pudo haber sido asintomático, para saber si esta en condiciones de donar plasma a quien lo necesite, y eso es algo que hoy se está viendo”.