Sería Gignac baja ante Rayados

André-Pierre Gignac se tambalea para la edición 118 del Clásico Regio, ya que hoy no hizo el trabajo de futbol con el equipo.Tigres hizo trabajo táctico de cara al Derbi Regio, y el francés no estuvo en el mismo. El ataque felino se vio integrado por Eduardo Vargas y Enner Valencia.El ariete galo hizo trabajo de rehabilitación por la lesión que tiene en la rodilla derecha, pero sería hasta mañana que se defina si puede o no estar para el partido.Ricardo Ferretti entrenó con Nahuel Guzmán, en el arco, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo y Jesús Dueñas, en la zaga.Rafael Carioca, Guido Pizarro, Julián Quiñones y Luis Quiñones, en el mediocampo, con Eduardo Vargas y Enner Valencia, en el ataque.Tigres entrenó esta mañana en el Estadio Universitario.