Sería Lakers buena opción para Ayón

El mexicano Gustavo Ayón termina contrato con el Real Madrid y esta semana declaró que uno de sus objetivos sería regresar al NBA, objetivo que no luce tan complicado.Varios equipos solicitarán centros que tengan experiencia y no cobren tan caro.El nayarita viene de cobrar alrededor de tres millones de dólares por año en el Real Madrid, club que ya no puede pagarle esa cantidad al "Titán".Ayón comentó a medios españoles que sabía que hay opciones disponibles en la NBA, pero no las condiciones.Ahora, uno de los equipos que podrían ofrecerle lugar al nacional son los Lakers, pues con los salarios de LeBron James y Anthony Davis se permitirían contratar una tercera estrella.Con esas cifras que está gastando buscan los angelinos contratar jugadores con experiencia y que no cobren sueldos tan altos.Lakers podría ser una franquicia que le ofrezca a Ayón un contrato por 1.5 millones de dólares o hasta 2.5 millones por la siguiente campaña. El plus sería que puede ganar un anillo con esa franquicia.Igualmente hay otros equipos que podrían estar interesados en sus servicios, como es el caso de Spurs, Bulls, Kings y Pacers.