Sería Ormeño seleccionado por Perú

Lima, Perú.- Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Futbol (FPF), reveló que el técnico de la Selección de Perú, Ricardo Gareca, seguramente está siguiendo el buen desempeño de Santiago Ormeño en la Liga MX, por lo que no dudaría en convocarlo.



Ante esta declaración compartida para Gol Perú, la prensa local aumentó el rumor de que el elemento de la Franja vista en un futuro el jersey de la “Bicolor”.

“Santiago Ormeño es peruano, cuenta con DNI. Recuerdo cuando vino a jugar en Perú por Real Garcilaso. No he hablado con Ricardo sobre él, pero seguramente lo está siguiendo.



“Mientras más jugadores haya seleccionables, Gareca será el más feliz. Al crecer el universo se le facilita más el trabajo. Él sigue a todos los jugadores que muestren interés”, explicó.