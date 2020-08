Sería paulatino el retorno a clases presenciales en Coahuila

Escuchar Nota

“Hay optimismo, porque hay un sector de padres de familia que quiere colaborar en la reactivación del ciclo presencial, es decir con los maestros y la Secretaría de Educación Pública, para generar los protocolos y de manera paulatina, ir regresando a las aulas, pero por otro lado está la responsabilidad que todos tenemos y yo no tomaría una decisión hasta que la parte técnica en materia de salud defina cuál es nuestra situación en el momento que se pueda tomar esta decisión”, expuso.



“En dado caso que meses después regresemos al ciclo presencial, es fundamental que no falte agua en ninguna escuela; puede haber problemas de conducción pero se puede solucionar con tinacos o con almacén, que nos permitan tener agua todo el día en la mayor cantidad de escuelas”.



“Nosotros vamos a buscar las fechas exactas para poder impulsar el retorno presencial, vamos a seguir vigilando nuestros indicadores y a privilegiar la mano de obra calificada que requiere nuestra entidad”.



, pero el Gobierno del Estado no tomará una decisión hasta que los asesores técnicos en salud indiquen que las condiciones son las adecuadas, en tanto, ya se llegó a un acuerdo de colaboración con el sector educativo y los padres de familia para avanzar al respecto., al añadir que estos acuerdos van tendientes a generar protocolos para un retorno paulatino y se iniciaría primero con la limpieza y desinfección de las aulas, así como garantizar que se cuente con todos los servicios que se requieren en un entorno como el actual.El mandatario dijo que se está “provocando” una movilización hacia el interior del magisterio y de los padres de familia, lo que quiere decir que en unos días más se iniciará la limpieza de las escuelas junto con los padres de familia y de los maestros.Además, los intendentes van a regresar poco a poco y con los cuidados necesarios, a lo que seguirá la capacitación de los padres de familia, también “poco a poco”.A ello también se suma el procurar que las escuelas no se dejen en el abandono ya que actualmente hay muchas quejas de robo, de falta de servicios básicos y de infraestructura.Riquelme Solís comentó que por ahora, el no retorno de los niños a clase, trae como consecuencia una disminución en la actividad económica, ya que no se compran muchos artículos que usualmente generaban derrama en estas fechas, como los uniformes.En este sentido habló de la educación superior y media superior que requiere ir a practicar a los talleres o a las empresas, y dijo que se irán observando ambos niveles partir del mes de septiembre, para tener lista la mano de obra cuando las empresas terminen de construir e iniciar operaciones en la Laguna y la entidad.