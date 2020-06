Serie live-action de La Sirenita mostrará su vida infeliz en la tierra

Escuchar Nota

“'La sirenita' de Hans Christian Andersen, pero quince años después tras renunciar a su cola para casarse con un príncipe a los 17 años, nuestra princesa ahora es miserable, desmotivada y en un matrimonio sin amor. En otras palabras, solo una mujer básica humana. Pero cuando su padre muere repentinamente, sospecha de un juego sucio y se embarca en una aventura épica para salvar no solo su reino submarino sino a toda la humanidad”.

El cuento del escritor danés Hans Christian Andersen,La próxima historia sobre "Ariel" y sus amigos se aleja de los dibujos animados yEl recién lanzado portal streamingrecibirá a. Estará producida por Gracia Glassmeyer (Happy Together), y aún no hay elenco confirmado ni fecha de estreno.De acuerdo con una descripción de Deadline, el nuevo seriado es:Cabe mencionar que los nombres "Ariel" y "Eric", en la trama, son propiedad de Disney, por lo que, el cual es del dominio público y sigue la línea de la crudeza en su historia ya que "La Sirenita" no logra la felicidad y se convierte en espuma.En Washed Up, veremos a una protagonista que, hecho que la hará replantearse y cuestionarse si realmente hizo las cosas correctamente.