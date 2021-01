Servicios funerarios no se dan abasto en Nayarit

Escuchar Nota

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, señaló que en el mes de enero se alcanzó el récord histórico de contagios y defunciones en un solo día en el estado.Agregó que prácticamente ya no hay camas en los hospitales.Ya no hay prácticamente camas de hospital, cada vez es más difícil encontrar oxígeno para nuestros enfermos, los servicios funerarios no se dan abasto”, agregó.Medida que se aplicará únicamente tres días en la primera ocasión y en lo posterior sábados y domingos hasta nuevo aviso.El transporte público en Tepic deberá ajustar el servicio hasta un 50 por ciento de su capacidad, entre otras medidas.Con información de Excélsior