Serymar encontró la muerte en casa; sólo tenía 21 años

Serymar quien soñaba con formar una familia murió a manos de su pareja, Jorge con quien se casaría en 2017. La joven dejó a su pequeño hijo, Romeo producto de una relación anterior y para quien tenía muchos planes.“Hoy, entiendo muchas cosas que me dijeron para mi bien, los amo y en mi corazón hay mucha gratitud por mi vida y ahora por la de mi hijo. A mis hermanos y a mis sobrinos los adoro y los extraño, y a Jorge le doy mi perdón por qué no soy quien, para juzgarlo…“Sólo por último le quiero decir que se perdió la mejor oportunidad de la vida, lo quise mucho, lo quise tanto a tal grado que cada vez que lo perdone puse mi vida en riesgo, y el día que decidí no arriesgar más mi vida la perdí”Jorge era un muchacho que tenía en ese entonces 23 años, físicamente no era muy agraciado era de estatura mediana, de tez morena, ojos chicos, él se dedicaba a la música, tocaba la tuba.La mujer recuerda a su hermana de 21 años como una persona que “te hacía reír mucho, bailaba, platicaba mucho, era muy humilde, muy sencilla y pues… físicamente era muy hermosa”“Yo la veía a ella como muy entusiasmada con la boda, ella soñaba con esa fiesta, soñaba con su vestido blanco”, agregó Sandra.Aunque aparentemente llevaban una relación normal en la que la familia sólo veía ‘cosas bonitas’, nunca se imaginaron que detrás de esa cortina de amor había un maltrato.“Llegamos a ver algunas situaciones no de violencia de forma directa, pero si… por ejemplo traía sus manos vendadas y si le llegamos a preguntar qué era lo que le había pasado y siempre puso un pretexto, entonces nunca nos imaginamos que estuviera viviendo violencia”, comentó la hermana.Además, enfatizó “Nunca me imaginé que Jorge fuera una persona violenta y menos un asesino”Sandra recordó que Serymar alguna ocasión le comentó que ella pensaba que ya no habría boda debido a que tenían muchos problemas y por ello se sentía muy triste.A la mitad de un terreno baldío, Jorge interceptó a Serymar y a una de sus amigas, él iba en un automóvil que aceleró la marcha.“Es cuando volteamos y vimos que subió el terreno con el carro, Sery sale corriendo para el frente y yo lo esquive para un lado, porque ahí había como unos juegos mecánicos y tres segundos después escuche que Serymar me grita, cuando ella me grita … yo volteo y ya escucho el golpe”, indicó una de las amigas de Serymar de nombre Nayelly.“Jorge estuvo sentado en la sala de mi casa, comió con nosotros nos reímos juntos y asesinó lo que más queríamos”, dijo Sandra.El 9 de agosto de 2017, que era cuando ese día se iba a celebrar la boda, había invitaciones, el conjunto de la música, el salón, el vestido… La boda estaba prácticamente lista y lo que faltaba era la novia, estaba muerta. Ahora estaban en busca del asesino.Cuidemos de nosotros, no callemos. No seamos indiferentes #YaNoMás.