Sesionará PRI por elección interna

El Consejo Político Nacional del PRI sesionará este lunes para analizar la respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) con respecto a si acepta o no organizar la elección interna para renovar la dirigencia de ese partido político.De acuerdo con la orden del día, el Consejo también discutirá la suscripción de un convenio de colaboración con el árbitro electoral.Ulises Ruiz Ortiz, aspirante a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, consideró que no existe viabilidad para que el INE intervenga en la elección interna de los priistas."Se había visto la posibilidad de que el INE organizara la elección, pero es muy caro y tiene muchos señalamientos técnicos. Lo que yo estoy proponiendo es que se instale una Comisión Nacional, 32 Comisiones Estatales que no pueden ser los Comités Directivos Estatales ni el Comité Directivo Nacional, y que sean quienes conduzcan el proceso interno", indicó en entrevista telefónica.Mediante un video publicado en su cuenta de Facebook, el también ex Gobernador de Oaxaca señaló a José Narro y a Alejando Moreno como los candidatos oficiales del PRI para ocupar la dirigencia nacional de ese partido y cuyas candidaturas están vinculadas al ex Presidente Enrique Peña Nieto."Los dos candidatos oficiales tienen un mismo origen, son gente cercana a Enrique Peña Nieto, el responsable de la derrota del PRI del pasado 2 de julio. El doctor Narro que era secretario de Salud en el Gobierno de Peña y, por otro lado, el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, que es un Gobernador que puso Peña en Campeche, que tiene apenas tres años en el Gobierno y que ahora ya se calentó por salvar al PRI, dice él", citó Ulises en el video.Para que la elección interna del PRI sea un proceso democrático y no se incline a favor de los dos candidatos oficiales, dijo, no se debe modificar el método de una elección directa por la base militante."Lo que tenemos que discutir mañana (lunes) es que se autorice al Comité Nacional expedir la convocatoria porque el método ya está aprobado y sigamos discutiendo las reglas de la Comisión Nacional y de las Comisiones Estatales que conduzcan el proceso interno, hay ya una propuesta de dos nombres y está en retraso esta discusión", señaló Ulises Ruiz.Ivonne Ortega, también aspirante a la Presidencia del CEN del PRI, se sumó a la demanda de que se respete el método de una elección directa entre los priistas."Exijo que la cúpula no siga excluyendo a la militancia, la consulta directa a las bases debe realizarse. El CIÑE dijo que sí puede organizar la elección interna, sólo quiere un padrón confiable, eso implica concluir la afiliación, ya. Y, si el INE no organiza la elección, el PRI puede hacerlo siempre y cuando mantenga la consulta directa a la base y garantice piso parejo", dijo Ivonne a través de su cuenta de Twitter,Por su parte, la Presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, publicó en su cuenta de Twitterun mensaje en el que expresa que no se han propuesto cambios al método de elección interna."La Dirigencia reitera su respeto al Acuerdo Político del Consejo Nacional del pasado 27 de febrero que estableció como método una elección directa por la base militante. No hemos sugerido ni propondremos un cambio de método para la elección interna", escribió.