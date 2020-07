Sexoservidoras piden autorización para prostituirse en la zona roja

Escuchar Nota

“Es demasiada burla de que es zona de tolerancia y las mujeres no ejerzan su trabajo como debe ser y como lo que es. Se les está pasando una revisión, se les están haciendo análisis clínicos de entrada, todo lo que está en el protocolo de sanitización Covid-19. ¿Por qué no permitir que en zona de tolerancia las mujeres ejerzan su trabajo?”.



“Para eso es una zona de tolerancia, están checadas de todo a todo, todo lo que salud ha estado pidiendo se está cumpliendo. ¿Por qué permitir la prostitución en el centro a todo lo que da? ¿Por qué permitir que la mujer salga a prostituirse afuera de la zona si adentro es el lugar adecuado?”.



“Es una burla para las sexoservidoras que no puedan ejercer su trabajo. Estoy de acuerdo si no las quieren dejar bailar en el tubo, bailar en una pista, pero déjenlas hacer su trabajo”, expresó.



Las sexoservidoras de la zona de tolerancia piden al Ayuntamiento autorización para ejercer la prostitución, dado que por ahora solo les permiten “fichar”, pero sin dar servicio completo al cliente.14 establecimientos de la Ciudad Sanitaria operan como restaurantes-bar, mediante permisos especiales otorgados por el Municipio, pero las mujeres no pueden bailar ni prostituirse, solo acompañar en la mesa a los parroquianos., explicó que antes de la pandemia laboraban 180 mujeres y ahora no suman ni 50.Al no prostituirse no tienen ingresos suficientes, incluso, hay quienes salen con los clientes para tener relaciones afuera de la zona roja. A dos mujeres no les pagaron el servicio y a otra la violaron, pero no pusieron demanda para mantener en secreto su actividad.“¿Por qué arriesgarlas hacia afuera? Si visitamos el centro, hay lugares que tienen más de 20 chicas. No creo que estén ahí porque les estén pagando, están ahí porque de ahí salen a la prostitución. Ahí hay privados, hay baile, hay todo. ¿Por qué la zona de tolerancia no, si tiene todo para concentrar la prostitución?”.Morales Castillo informó que prácticamente el 95% de las mujeres que laboran en la zona de tolerancia son foráneas. Vienen de Torreón, Monclova, Monterrey y Gómez Palacio, Durango.Añadió que a las mujeres no les conviene trabajar por copeo, dado que no obtienen ingresos suficientes para mantener a sus familias, por lo que piden autorización para prostituirse dentro de la zona roja, donde tienen seguridad.