Shakira sorprende a sus fans con un radical cambio de look

A pocos días de haber cumplido años,muy similar al que utilizaba en la época de los 90, ya que la cantante colombiana tiñó su cabello de un color rojizo que la hace ver espectacular y que enamoró a sus más de 70 millones de seguidores en Instagram.Durante su trayectoria,: negro intenso, su tono de cabello natural que solía trenzar y alaciar; posteriormente llegó el color rojo, aunque no duró mucho tiempo, este la hacía ver como toda una rockstar; luego de éste vino el rubio que permaneció con ella por mucho tiempo, aunque en diferentes tonalidades y estilos.La cantante colombiana le dio una sorpresa a sus fans y seguidores de Instagram, con los que comparte momentos especiales de su vida y de su trabajo, ya que de forma inesperada se hizo un cambio de look. De acuerdo con unpublicado recientemente en esta red social, Shakira se tiñó el pelo ella sola, como muchas otras personas durante este confinamiento.La cantante, no obstante, narra que el producto se le acabó antes de que pudiera terminar de teñir todo su pelo; así que utilizó otro tinte que tenía en su casa para poder cubrir toda su melena, es por esto que su pelo quedó de un tono rojizo intenso.Con su canción — en colaboración con Black Eyed Peas— “Girl Like Me”, Shakira dijo “la idea era que quedara rosa, pero como se me acabó el rosa, tuve que mezclarlo con otro producto que tenía ahí... que era un poco más intenso”.así como comentarios en los que manifiestan cuánto admiran la hermosa melena de Shakira.Algunos seguidores de la cantante: “MTV Unpplugged vibes”, "Me recordó a la canción "estoy aqui"", "Ojos así" y “Hermosa #flashback to 1998”, le pusieron en los comentarios.Sumado al vídeo en el que compartía su experiencia al teñirse el pelo y el por qué de ese tono, Shakira compartió una fotografía con la leyenda “Voilá”. A pesar de que este post tiene poco tiempo de haber sido publicado, ya cuenta con más 735 mil me gusta y casi 10 mil comentarios.