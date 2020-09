Sharis Cid se contagia de Covid-19

Escuchar Nota

"Yo me creía invencible, me creía la mujer más sana del universo, ya me había salvado de Cristal y Brandon, de toda mi familia de Vallarta que les dio covid", expresó.



, pues los primeros síntomas se presentaron cuando salió a caminar y pasó por una casa en la que hay gatos.Relata que tuvo una sensación de alergia en la nariz, así como tos, pero para su sorpresa no se trataba de ninguna alergia, sino de coronavirus.como su hija Cristal, que está embarazada, y su yerno Brandon Peniche.La actriz confesó que en un inicio tomó todas las medidas correspondientes de aislamiento, pero luego realizó varios viajes en familia, también con las medidas necesarias, sin embargo, admitió, salir de viaje en tiempos de pandemia es un riesgo.Hoy, la actriz celebra su "covicumpleaños" agradecida por las bendiciones que hay en su vida, y le emociona pensar que en pocas semanas se convertirá nuevamente en abuela."Hoy termino un ciclo en mi vida y comienzo uno nuevo . Doy gracias a Dios y a la vida por todas las bendiciones que me ha dado doy gracias por las cosas no buenas porque de ellas he aprendido y las he superado doy gracias por mi famila mi hija mis nietos mi trabajo y sobre todo estar bien Gracias a ustedes que me siguen a misqueridos. Agarrense 48 añosss yaaaaa y voy con todo gracias por tanto amor. En este video está toda mi vida mi felicidad mi Alegría LO MEJOR ESTA POR LLEGAR", escribió en una publicación que compartió en Instagram.