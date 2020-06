Sharon dijo que iba a casa de su hermana… nunca llegó

Escuchar Nota

Guanajuato.- Tres jóvenes desaparecieron cuando presuntamente se dirigían de Celaya a Cortazar el pasado 20 de junio.



Entre los jóvenes se encuentra Sharon Stepahie Carreño Ortiz, de 28 años de edad; su novio Jorge Paulo Sandoval Rodríguez, de 29 años de edad y, la amiga de este último, Ana Beatriz Santana Sánchez, de 31 años de edad.



La vi normal. El sábado ella se fue de viaje con mi papá a Guadalajara, regresó como a las siete. Llegó a mi casa y se bañó; de ahí, me marcó y me dijo que se iba a ir con Paulo y que estaba bien“, mencionó la hermana de Sharon.



Sharon avisó a su hermana por medio de un mensaje de WhatsApp, que llegaría a dormir a su casa, pero eso nunca sucedió.



A las 11:30 de la noche me mandó un mensaje y me dijo que dónde estaba yo. Le contesté que estaba yo en mi casa. Le pregunté dónde estaba ella; me dijo que con Paulo, que estaba bien e iba a llegar a mi casa, que traía llaves. Me contestó el último mensaje a las 12:53 de la mañana, de ahí ya no me contestó.



El domingo en la tarde me marca el papá de Paulo, me pregunta que si Paulo está conmigo y Sharon. Le digo que no, que habían quedado de llegar y le empezamos a marcar a Sharon, a Paulo, a Betty a todos y no. El papá de Paulo se fue a buscar a Cortazar en hoteles".



Para la hermana de Sharon, las desapariciones no están relacionadas con los hechos violentos que se registraron ese mismo día tras el operativo registrado en la comunidad de San Isidro de Elguera, en donde fue detenida la madre de José Antonio Yepez, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.



No lo relacionó. No tiene nada que ver con esto. La verdad, aquí hay algo extraño. No creo la versión de que mi hermana se haya ido a Cortazar porque a mi no me consta que mi hermana se fue. A mí no me lo dijo”.



Por el momento, sólo el coche, un Versa color gris oscuro, en el que viajaban los jóvenes ha sido localizado.



Que me ayuden a encontrar a mi hermana, es lo único que pido, que me ayuden a encontrar a mi hermana. Hemos pegado volantes, entregado volantes a la gente, vamos pegar lonas donde sea y no la vamos a dejar de buscar nunca hasta encontrarla”.



“Si mi hermana lo está viendo que sepa que no la vamos a dejar de buscar nunca, día con día la voy a buscar hasta encontrarla, sea como sea, nunca la voy a dejar de buscar”.