Shawn Mendes enloquece a fans en Nuevo León

"La parte más increíble de un show son ustedes. Así que, por favor no dejen de cantar lo más fuerte que puedan el resto de la noche, quédense conmigo", dijo antes de "Stitches".



"Hey, Monterrey, necesito que canten conmigo. ¡Aquí vamos!", expresó efusivo para seguir con "Mutual", "Bad Reputation" y "Never Be Alone".



Lloré como nunca avia llorado en mi vida, cada que lo veía me acodava de todas esa personas que alguna vez me llegaron a decir que ir a un concierto de Shawn Mendes era imposible y ayer me Di cuenta que nada es imposible cuando es lo que en verdad deseas pic.twitter.com/awRTxD9BRc — Marilu (@Mariluamador03) December 18, 2019

Miles de "Señoritas" fueron cortejadas con los encantos deEl de anoche fue de esos shows en los que resulta imposible no contagiarse de la energía de las fans que al tener a su artista favorito frente a ellas lanzaron ensordecedoras gritos que retumbaron en el Auditorio Citibanamex de principio a fin.Shawn, luego de una exitosa gira de más de 100 shows con los que ha recorrido casi todo el mundo y recuperado también de los problemas en su garganta, por los que tuvo que suspender en días pasados una actuación en Brasil.Sonriente,, lanzando sólo hits desde el inicio, siendo el primero "Lost in Japan".El chico de 21 años. De acuerdo a los organizadores fueron 7 mil espectadores, lo que resultó un sold out el Shawn Mendes The Tour."Hermoso", dijo al ver a la gente.Respaldado por cuatro músicos y una producción sencilla, el canadiense siguió con "There's Nothing Holdin' Me Back" y "Nervous".Con su propuesta de un melódico pop,. Las mujeres fueron mayoría esta noche.En "Señorita", tema que grabó a dueto con su novia Camila Cabello, tocó el piano y el romance con su público fue en aumento.Los gritos tomaron más potencia al ver a Shawn, ya con una corona de flores en su cabeza, caminar por un pasillo que lo trasladó a otro pequeño stage donde cantó al piano "I Wanna Dance With Somebody", de Whitney Houston, un medley, y con guitarra en mano interpretó "Ruin".Luego regresó al escenario principal y sin camisa,El "Mendes army" estalló en emoción cuando el cantautor tuvo el detalle de saludar a muchas de mano.Su concierto mantuvo la energía a tope a todo momento gracias a que las fanáticas conocían a la perfección todo el setlist.