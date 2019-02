SHCP presenta ante Fiscalía 28 denuncias por lavado

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 28 denuncias por defraudación fiscal o lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República, así como 17 en caso de empresas relacionadas con el huachicol, aunque hay 2 mil carpetas abiertas al respecto, informó Santiago Nieto, titular de la UIF.Agregó que sobre el tema del huachicol se han congelado 907 millones de pesos de personas físicas o morales que están siendo investigadas y ya suman 104 las personas con prisión preventiva.Aseguró que no hay ninguna persecución en contra de integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero si se está trabajando en modelos para detectar corrupción sobre todo ante posibles elementos de "corrupción de empresas vinculadas con servidores públicos que participaron en el proceso de la reforma energética y eso es lo estamos analizando, no se juzga a nadie eso le tocará a las autoridades competentes, simplemente es que la UIF funcione como dice la ley que es su finalidad".Santiago Nieto fue entrevistado en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de su participación en el Foro "La Democracia se construye desde lo local".En este marco, Nieto Castillo comentó que México no ha cumplido con recomendaciones internacionales para contar con una base de datos de las personas políticamente expuestas a fin de atajar el dinero ilícito en las campañas, entre otras cosas.